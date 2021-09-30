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Опубликовано видео полыхающей высотки в Тюмени

15:55
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Из здания эвакуировали более 50 человек

В Тюмени загорелось высотное здание на улице Народной. Пожар сопровождался сильным задымлением. Из девятиэтажки эвакуирован 51 человек. Судя по кадрам очевидцев, полыхала крыша здания.

"Горит кровля жилого девятиэтажного дома на улице Народная, 10. На данный момент эвакуирован 51 человек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - заявили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как сообщает РИА Новости, к настоящему моменту возгорание удалось потушить. О жертвах или пострадавших пока не сообщается. Из пожара спасли четверых детей и 26 взрослых.

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