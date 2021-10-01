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"Французы хотели крови": политолог о приговоре Саркози

09:19
  • пятница
  • 01 октября 2021

Общество устало от кризиса, который продолжается со времен президентства Саркози

Впервые в истории Французской республики бывшего президента приговорили к лишению свободы. В четверг парижский суд признал Николя Саркози виновным в финансовых махинациях во время избирательной кампании 2012 года. В тюрьме Саркози сидеть не придется, наказание отбывать разрешили дома под электронным наблюдением.

О приговоре Саркози с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачёв.

"Разочарование связано с тем, что общественность хотела крови. Французское общество устало от кризисного состояния, в котором находится последние лет 15, с избрания Саркози президентом. И этот стресс требует какого-то выхода. Идеально, если в виде наказания государственного деятеля. Наказание вышло так себе в силу объективных причин. Не нашлось, так не нашлось. Саркози осудили за то, что смогли доказать. Это нормально для правовой системы. Другое дело, что впервые в истории Пятой республики бывший глава государства подвергся наказанию за коррупционное преступление", - заявил Бордачев.

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