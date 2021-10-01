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Как изменится жизнь россиян с 1 октября

08:47
  • пятница
  • 01 октября 2021

В силу вступает ряд законов

Сегодня в России вступает в силу ряд нововведений. С 1 октября повышаются выплаты военным пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых структур.

Также будут увеличены оклады контрактников и срочников -  полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников ФСИН и фельдъегерской службы.

Начиная с этого месяца, выплаты на первого и второго ребёнка до трёх лет станут поступать только на карту "Мир". А тем, у кого она ещё не оформлена, на банковский счёт. Правило распространяется на ежемесячное пособие для малообеспеченных семей. Сделать прививки, которые входят в национальный календарь, теперь можно бесплатно как в государственных, так и в частных клиниках. Это касается медучреждений, работающих в системе ОМС.

В октябре завершается отсрочка на техосмотр автовладельцев, чьи диагностические карты закончились с 1 февраля по 30 сентября. Они будут считаться недействительными. Данные заносятся в единую автоматизированную информационную систему.

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