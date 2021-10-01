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Сухопутным войскам России исполнился 471 год

09:53
  • пятница
  • 01 октября 2021

Это самый многочисленный вид Вооружённых сил

Сегодня 471 годовщина со дня основания Сухопутных войск. Военнослужащих поздравил Владимир Путин.

"Этот праздник объединяет всех, кто гордится боевой славой и богатыми победными традИциями, достойно несёт службу в России - и за её пределами",  - говорится в телеграмме. 

Сегодня это самый многочисленный вид Вооружённых сил  страны, который составляет основу армии и играет важную роль в обеспечении безопасности государства. В него входят мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, а также ПВО, разведывательные соединения и воинские части, спецназ.

Как отметили в Минобороны, только в этом году  в Сухопутные войска поступит более двух с половиной тысяч новых образцов вооружения и техники.

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День Сухопутных войск России
День Сухопутных войск России
День Сухопутных войск России
День Сухопутных войск России
День Сухопутных войск России
День Сухопутных войск России
День Сухопутных войск России
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