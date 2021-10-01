Сухопутным войскам России исполнился 471 год

Это самый многочисленный вид Вооружённых сил

Сегодня 471 годовщина со дня основания Сухопутных войск. Военнослужащих поздравил Владимир Путин.

"Этот праздник объединяет всех, кто гордится боевой славой и богатыми победными традИциями, достойно несёт службу в России - и за её пределами", - говорится в телеграмме.

Сегодня это самый многочисленный вид Вооружённых сил страны, который составляет основу армии и играет важную роль в обеспечении безопасности государства. В него входят мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, а также ПВО, разведывательные соединения и воинские части, спецназ.

Как отметили в Минобороны, только в этом году в Сухопутные войска поступит более двух с половиной тысяч новых образцов вооружения и техники.

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