В КЧР предотвращен теракт

Сторонник ИГ планировал взрыв

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Карачаево-Черкессии.

Подозреваемый задержан. Им оказался 20-летний местный житель, сторонник "Исламского государства" (организация запрещена в России –прим. ред.). По указанию боевиков ИГ он намеревался взорвать сотрудников правоохранительных органов.

Во время обысков у него нашли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Молодой человек дал признательные показания, сообщили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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