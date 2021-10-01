В КЧР предотвращен теракт

Сторонник ИГ планировал взрыв
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Карачаево-Черкессии.
Подозреваемый задержан. Им оказался 20-летний местный житель, сторонник "Исламского государства" (организация запрещена в России –прим. ред.). По указанию боевиков ИГ он намеревался взорвать сотрудников правоохранительных органов.
Во время обысков у него нашли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства.
Молодой человек дал признательные показания, сообщили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram