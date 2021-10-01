В Москве представили китайский перевод книги патриарха Кирилла

Книга состоит из 366 глав - по одной на каждый день
В столице представили книгу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Мысли на каждый день", переведённую на китайский язык. Презентацию провели на Китайском патриаршем подворье.
Сборник состоит из фрагментов интервью, проповедей и научных статей, посвящённых различным темам. Это взгляд Патриарха на актуальные проблемы современности. Всего 366 глав, которые можно читать целый год - по одной в день. Теперь издание доступно и жителям Поднебесной.
На мероприятии представили и другие книги о православии, тоже изданные на китайском языке.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram