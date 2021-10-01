Последние данные о коронавирусе в России на 1 октября

Заболеваемость растет

По данным оперативного штаба, за сутки выявили 24522 новых случая коронавируса. Это максимум с середины июля. Выздоровели 19955 человек. По всей стране вынуждены усиливать ограничительные меры. Так, в Ивановской области вводят обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. В Башкирии для посещения общественных заведений требуется сертификат о вакцинации. В Приморье разворачивают дополнительные койки.

Почти каждый пациент в ковидном отделении больницы в башкирском селе Зубово не привит. И до госпитализации находил тому оправдание: кто-то полагался на естественный иммунитет, кто-то опасался побочных эффектов. Но тяжесть болезни резко меняет отношение людей к вакцинации.

В Башкирии на этой неделе обновлен антирекорд заболеваемости коронавирусом. И местные власти вводят санитарные ограничения. С 4 октября вход в кинотеатры, музеи и спорткомплексы – только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном в течение полугода заболевании. В течение двух недель эти меры введут поочерёдно в салонах красоты, фитнес-клубах, кафе. Ограничения коснутся и междугородних перевозок.

Активно готовятся к новой волне заболеваемости ковидом в Приморье. Здесь развернули более 500 резервных коек. Полторы тысячи мест в палатах уже заняты.

"Превалируют женщины. Превалирует молодой возраст, опять же немаловажно. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что 80 процентов пациентов до 50 лет. 50-60 лет, трудоспособный возраст, болеют очень тяжело", - говорит заведующая информационного госпиталя больницы №1 Владивостока Любовь Сахоненко.

Врачи бьют тревогу: период сезонного роста заболеваемости ОРВИ, а темпы иммунизации во многих регионах страны снизились. Даже летом люди прививались активней. Жителям Челябинска, чтобы защитить себя, предлагают сделать прививки на железнодорожном вокзале и в торговом центре. Здесь же можно пройти ревакцинацию.

"Первый раз "Спутник" двухкомпонентный. Сейчас ревакцинация "Лайтом". У меня есть родственники, которые тяжело болели. Я знаю людей, которые умерли от этой болезни. Хочется защитить себя и близких", - говорит Дарья Дубровская.

Специалисты напоминают: нельзя пренебрегать и средствами индивидуальной защиты. Обязательно - носить в общественных местах маски и использовать антисептик. Как показала проверка в одном из крупных торгово-развлекательных центров в Москве, многие посетители и даже сотрудники забыли про эти нехитрые правила.

"На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, одетыми ненадлежащим образом, то есть на подбородке. Администрацией торгово-развлекательного центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований", - говорит главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Теперь руководству комплекса грозит крупный денежный штраф. Не исключено и закрытие торгового центра на срок до 90 суток.

Егор Киселёв, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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