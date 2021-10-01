Россиянка устроила тройное ДТП, сбив женщину и ребенка (видео)

Виновница задержана

В Сыктывкаре (Коми) женщина-водитель стала виновницей трех ДТП, одно из которых закончилось смертельным исходом.

Инцидент произошел сначала 52-летняя женщина за рулем Suzuki Grand Vitara сбила восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет. Затем она влетела на тротуар и наехала на женщину-пешехода, которая скончалась на месте ДТП.

После этого виновница попыталась скрыться с места происшествия, но на ближайшем перекрестке врезалась в Volkswagen. Водителю немца и школьнику потребовалась медицинская помощь. Ребенок в тяжелом состоянии.

Виновницу тройного ДТП задержали. с ней работают полицейские. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места совершения деяния".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram