ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянка устроила тройное ДТП, сбив женщину и ребенка (видео)

13:21
  • пятница
  • 01 октября 2021

Виновница задержана

В Сыктывкаре (Коми) женщина-водитель стала виновницей трех ДТП, одно из которых закончилось смертельным исходом.

Инцидент произошел сначала 52-летняя женщина за рулем Suzuki Grand Vitara сбила восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет. Затем она влетела на тротуар и наехала на женщину-пешехода, которая скончалась на месте ДТП.

После этого виновница попыталась скрыться с места происшествия, но на ближайшем перекрестке врезалась в Volkswagen. Водителю немца и школьнику потребовалась медицинская помощь. Ребенок в тяжелом состоянии. 

Виновницу тройного ДТП задержали. с ней работают полицейские. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места совершения деяния".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Последствия ДТП в Сыктывкаре
Последствия ДТП в Сыктывкаре
Последствия ДТП в Сыктывкаре
Последствия ДТП в Сыктывкаре
Последствия ДТП в Сыктывкаре
Последствия ДТП в Сыктывкаре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.