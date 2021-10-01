Путину доложили о планах создать в Кузбассе два города-миллионника

Губернатор региона попросил президента поддержать инициативу

В Кемеровской области стартует государственная программа "Моя новая поликлиника", в рамках инициативы только в ближайшее время в регионе появятся 34 новых медучреждения. Об этом сегодня в Ново-Огарёве Владимиру Путину доложил глава Кузбасса Сергей Цивилёв.

По словам губернатора, в короткие сроки был возведен большой больничный комплекс, который принимает пациентов с коронавирусом. Со следующего года начнется масштабное обновления школ. Новые объекты построят на горнолыжном курорте Шерегеш, который вошел в программу социально-экономического развития.

Цивилёв попросил у президента поддержки в строительстве аэропорта рядом с Шерегешем. Также на встрече губернатор предложил создать два города-миллионника на базе Кемерово и Новокузнецка. Для этого уже построена вся инфраструктура, а на месте частных секторов возведут новые современные дома.

Путин: Непростая работа всё равно. Нужно работать с каждой семьёй.

Цивилёв: Мы такую работу ведём. Уже приступили к этой программе, действуем за счёт собственных средств, но это будет очень долго. Если будет поддержка, то реально создать к 2030 году, подойти к этой цифре. Надо удерживать молодёжь, она убегает – очень серьёзный вопрос. Даже, ещё раз повторяю, не рабочие места, а создание серьёзной инфраструктуры.

Путин: В конечном итоге это всё равно рабочие места, потому что чтобы молодые люди не уезжали, они должны иметь



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