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Московским ТЦ грозит закрытие из-за посетителей без масок

15:11
  • пятница
  • 01 октября 2021

Торговые центры рискуют остаться без предновогодней прибыли

Несколько торговых центров Москвы могут закрыть на три месяца из-за нарушений коронавирусных мер. Многие продавцы, а также покупатели продолжают игнорировать санитарные правила и не носят маски. Это подтверждают результаты рейдов, которые активно проводят в городе уже неделю.

Накануне инспекторы ОАТИ и полицейские пришли в торговый центр "Океания", а до этого посетили комплексы "Авиапарк", "Гагаринский", "Атриум" и "Метрополис". Картина нарушений везде одна и та же.

Если владельцы не решат проблему в ближайшее время, то с большой вероятностью останутся без прибыли, в том числе в предновогодние дни.

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