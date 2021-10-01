В Москве завершился сезон фонтанов

Первым законсервировали фонтан на Театральной площади

Сегодня в Москве официально завершился сезон фонтанов. Их отключили и начали готовить к "зимней спячке". Первым законсервировали главный фонтан центра столицы - на Театральной площади.

Сначала слили воду. Аккуратно, кисточками, нанесли специальный состав на каждую гранитную чашу, а там их три, затем смыли грязь мощной струёй воды. Демонтировали фонари подводной подсветки и другие элементы, а трубы продули, чтобы Театральный фонтан смог пережить даже самые суровые холода.

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