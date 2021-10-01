Куда пойти и чем заняться в Москве в первые выходные октября

Москвичей ждут выставки и театральные премьеры

В театре имени Пушкина премьера. Культовую пьесу "Швейцария" популярной австралийской писательницы Джоанны Мюррей-Смит впервые поставили на российской сцене. Психологический триллер с прекрасным юмором - просто подарок для ценителей интеллектуального отдыха. Ну а для тех, кто не захочет блуждать по закоулкам чужой души и сложных фантазий, есть много других вариантов.

Как провести ближайшие выходные - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Натальи Тарасовой (см видео).

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