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Куда пойти и чем заняться в Москве в первые выходные октября

15:20
  • пятница
  • 01 октября 2021

Москвичей ждут выставки и театральные премьеры

В театре имени Пушкина премьера. Культовую пьесу "Швейцария" популярной австралийской писательницы Джоанны Мюррей-Смит впервые поставили на российской сцене. Психологический триллер с прекрасным юмором - просто подарок для ценителей интеллектуального отдыха. Ну а для тех, кто не захочет блуждать по закоулкам чужой души и сложных фантазий, есть много других вариантов.

Как провести ближайшие выходные - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Натальи Тарасовой (см видео).

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