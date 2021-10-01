Премьер Грузии отшутился по поводу "возвращения" Саакашвили

Видео политика из Батуми сочли фейком

Сегодня Михаил Саакашвили после длительной паузы вновь всплыл в информационном потоке. Вспомнить об экс-президенте Грузии заставило его громкое заявление о возвращении на родину. Правда в реальности этого утверждения есть большие и обоснованные сомнения. Ещё несколько лет назад грузинские власти объявили Саакашвили в розыск сразу по нескольким уголовным делам.

Ночь, улица, фонарь, Саакашвили. Эти смазанные кадры - пока единственное подтверждение прибытия опального политика на родину спустя 8 лет после бегства. Когда и где они сняты, непонятно. Особо впечатлительные, правда, разглядели силуэты Приморского парка на юго-западе Батуми.

"Приветствую из моего Батуми, моей гордости. Сделано что-то новое, хотя этот бульвар и эти проекты уже были начерчены мной и представлялись немного лучше. Вы ведь видите, я рискнул и своей жизнью, и свободой, приехал сюда, несмотря на угрозы", - говорит Саакашвили.

Все ради того, чтобы поддержать оппозиционную партию "Национальное движение" на муниципальных выборах. Они пройдут в субботу. Саакашвили намерен голосовать лично, дальше анонсировал массовый поход на столицу, призывая сторонников выйти на улицы. В общем все как в старые-добрые времена.

Власти восторгов оппозиции не разделяют. По их данным никто никуда не приезжал, границу не пересекал. Билеты из Киева, фото которых Саакашвили выкладывал в Сеть датированы 2 октября. Прилететь политик собирался вместе с матерью. Грузинские СМИ сообщают – Мишико в Трускавце, это Львовская область.

"Нельзя об этом серьезно говорить, неужели вы в это поверили... У нас есть конкретная информация, что этот гражданин не выезжал из Украины, он прячется там, чтобы для всех создать иллюзию о якобы нахождении в Грузии. У нас есть информация, что эти видео фейк", – заявил Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта".

Недооценивают оппоненты фантазии беглого политика. Он, как неизвестный науке зверь из детской книжки, мог проникнуть в Грузию в ящике с апельсинами. И это отнюдь не сарказм! Порт Батуми накануне принял два грузовых судна из Румынии и Украины. Советские мультфильмы, по всей видимости, вообще незакрытый гештальт Михаила Николозовича. В 2017 году из Украины он улетел, но обещал вернуться.

Самому Саакашвили пришлось сопротивляться в Польше, куда его выслали, лишив гражданства по распоряжению бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Саакашвили несколько раз пытался вернуться. Вместе со сторонниками штурмовал КПП, но торжественный камбэк случился только при Владимире Зеленском. Правда, обещанной должности вице-премьера по реформам Саакашвили не получил. Пришлось довольствоваться сомнительным статусом главы специально созданного комитета.

Да и факт остается фактом – в Грузии Мишико никто не видел, во всяком случае пока. Но точно очень ждут!

"Я еще раз скажу во всеуслышание: во-первых, как говорится, ребенок еще не родился, а ему придумывают имя. Если приедет, мы его поймаем. Кто нам помешает, мы того тоже поймаем. Что еще сказать. Для этого хватит десяти полицейских", - заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

На родине Саакашвили заочно приговорён к тюремному сроку за преследование политических оппонентов и злоупотребление властью во время своего президентства в 2004-2013 годах. В американском посольстве, почуяв неладное, тут же открестились от эксцентричного политика, заявив: "Грузии нужна спокойная и мирная среда, а не политическая нестабильность и насилие". В Кремле тоже прокомментировали происходящее.

"Там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Слава Богу, это не наш вопрос", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

И вот с этим трудно не согласиться. Грузинское МВД перебрасывает в Батуми спецназ. Заявляя, что это плановое мероприятие. Ну, а сторонники Саакашвили обещают уже завтра показать его всей стране, не уточняя при этом, где и как именно.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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