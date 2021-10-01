Мишустин поручил Артемьеву провести переговоры по союзным программам

Премьер также рассказал, как повысить конкурентоспособность российских и белорусских товаров

Переговоры с Минском по реализации интеграционных программ Союзного государства будет вести Игорь Артемьев. Ранее он руководил Федеральной антимонопольной службой, а теперь является помощником премьер-министра.

Михаил Мишустин поручил Игорю Артемьеву наладить взаимодействие министерств и ведомств России и Белоруссии по этому вопросу. Глава кабинета министров напомнил, что пакет интеграционных документов был подготовлен по поручению Владимира Путина, одобрен на заседании совета министров Союзного государства и уже направлен на утверждение высшего госсовета Союзного государства. Реализация представленных в этом пакете 28 союзных программ станет серьёзным шагом на пути российско-белорусской интеграции.

"Эти договоренности охватывают практически все основные направления взаимодействия: макроэкономическая политика, промышленная, аграрная политика, целый ряд других отраслей, в которых мы вместе с нашими партнерами активно работаем. Что очень важно, это общие правила конкуренции, единый транспортный рынок, интеграция систем по отслеживаемости, маркировке. Успешная реализация союзных программ обеспечит нам новые условия в налоговой и таможенных сферах и будет способствовать расширению наших кооперационных связей. Что в первую очередь приведёт к повышению конкурентоспособности российских и белорусских товаров", - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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