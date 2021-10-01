ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин поручил Артемьеву провести переговоры по союзным программам

17:26
  • пятница
  • 01 октября 2021

Премьер также рассказал, как повысить конкурентоспособность российских и белорусских товаров

Переговоры с Минском по реализации интеграционных программ Союзного государства будет вести Игорь Артемьев. Ранее он руководил Федеральной антимонопольной службой, а теперь является помощником премьер-министра.

Михаил Мишустин поручил Игорю Артемьеву наладить взаимодействие министерств и ведомств России и Белоруссии по этому вопросу. Глава кабинета министров напомнил, что пакет интеграционных документов был подготовлен по поручению Владимира Путина, одобрен на заседании совета министров Союзного государства и уже направлен на утверждение высшего госсовета Союзного государства. Реализация представленных в этом пакете 28 союзных программ станет серьёзным шагом на пути российско-белорусской интеграции.

"Эти договоренности охватывают практически все основные направления взаимодействия: макроэкономическая политика, промышленная, аграрная политика, целый ряд других отраслей, в которых мы вместе с нашими партнерами активно работаем. Что очень важно, это общие правила конкуренции, единый транспортный рынок, интеграция систем по отслеживаемости, маркировке. Успешная реализация союзных программ обеспечит нам новые условия в налоговой и таможенных сферах и будет способствовать расширению наших кооперационных связей. Что в первую очередь приведёт к повышению конкурентоспособности российских и белорусских товаров", - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Михаил Мишустин и Игорь Артемьев
Михаил Мишустин и Игорь Артемьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.