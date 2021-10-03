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В Подмосковье расследуют дело о найденных в квартире мумиях

15:21
  • воскресенье
  • 03 октября 2021

Подозреваемый задержан

Вечером 2 октября полицейские задержали подозреваемых в убийстве мужчины и женщины в Одинцове. Мумифицированные тела днём ранее нашли в обычной жилой многоэтажке в двух деревянных ящиках.

Предполагаемый преступник пытался их вывезти, но не успел – его спугнули. Как потом выяснилось, погибшие - его родители: 61-летний Анатолий и 58-летняя Татьяна Ткаченко.

Видимых следов насильственной смерти на телах нет. Сейчас они находятся на экспертизе. Дмитрий Гусев – подробнее об этой жуткой истории (смотрите видео).

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