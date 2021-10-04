Российский павильон на "Экспо-2020" в Дубае посетили первые лица эмирата

Наша страна встречает посетителей очень гостеприимно и щедро

Российский павильон на всемирной выставке "Экспо-2020", которая проходит в Дубае, в воскресенье посетили первые лица эмирата. Он один из самых эффектных и представляет собой сферу высотой более 25 метров. Внешняя оболочка павильона состоит из множества переплетённых разноцветных трубок-нитей, которые символизируют идею постоянного движения.

На одном куполе уместились все материки, моря и океаны. Под ним - представители двух сотен государств. Завораживающее зрелище и грандиозный масштаб. Всемирная выставка технических достижений должна была пройти в Дубае год назад, но из-за пандемии её перенесли. Вот только название – "Экспо-2020" - менять не стали. Организаторы, вложившие в проведение выставки около семи миллиардов долларов, искренне надеются найти решение глобальных проблем.

"Я думаю, что основной посыл выставки - "Объединение умов, создание будущего" - сейчас имеет еще большее значение, чем когда-либо", - говорит Кейт Рендалл, вице-президент по церемониям и программированию мероприятий "Экспо-2020" в Дубае.

Страны-участницы, а их 192, соревнуются в совершенстве и разнообразии представленных проектов. Презентации следуют одна за другой. Французы привезли свою знаменитую пилотажную группу и связались с МКС - с астронавтом Томасом Песке. Чтобы покорить еще и душу, устроили выставку о судьбе и трагедии собора Нотр-Дам. С далеко идущими планами.

"Я надеюсь привезти эту выставку в Китай в следующем году и позволить китайским туристам испытать это путешествие во времени и пространстве, понять искусство, архитектуру Нотр-Дама и узнать технологии его строительства и реконструкции", - заявил Бруно де Са Морейра, генеральный директор компании Histovery.

Цель участия в крупнейшей выставке никто не скрывает. А пандемия её еще и скорректировала, показав, к чему могут привести закрытые границы.

"Цель нашего участия здесь - показать людям, что Королевство открыто для всех. Для того, чтобы его не только исследовать, узнать историю, а также инвестировать в него и посетить в качестве туристов", - сообщил Хусейн Ханбаза, генеральный комиссар павильона Саудовской Аравии.

Много света и музыки - это о китайском павильоне. Поднебесная привезла на выставку и раритеты с тысячелетней историей, и свои последние достижения. В Китае знают: они точно вызовут интерес.

"Мне очень нравится приложение, в котором можно изучать китайский язык. Это ведь будущий мировой язык. Так что я очень впечатлен", - сказал турист из Пакистана.

"Китайский павильон издалека выглядит как великолепный фонарь, подразумевая, что страны всего мира соберутся вместе на платформе "Экспо", чтобы стремиться к процветанию и свету", - прокомментировал Чжан Шеньфэн, генеральный комиссар китайского павильона на выставке "Экспо-2020", заместитель председателя китайского комитета содействия развития международной торговли.

Но китайскому фонарю сложно тягаться с русской матрёшкой. Россия встречает посетителей очень гостеприимно и щедро. Улыбками красавиц и выступлением любимых героев – "фиксиков".

Сам же российский павильон - это настоящее архитектурное чудо. Гигантская полусфера, собранная из 25 тысяч разноцветных трубок как символ стремления к знаниям и единства страны. Что касается сравнения с матрёшкой, то посетители не могут сдержать эмоций.

Еще больше восторгов - за порогом. Дело в том, что снаружи невозможно представить огромный объем павильона, в котором разворачивается уникальное мультимедийное шоу "Механика чуда". Оно посвящено человеческому мозгу - главному чуду во вселенной. Здесь же представлен и мощный бурноразвивающийся мегаполис - Москва. Российская столица уже подала заявку на проведение "Экспо-20302. И у неё есть все шансы, чтобы победить.

Ольга Стрельцова, Анна Александрова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram