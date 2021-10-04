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В регионах усилили ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

11:42
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Стационары вновь переоборудуют под ковидные госпитали

Из-за роста темпов распространения инфекции в регионах вводят новые ограничительные меры. В Югре на удалённую работу перевели сотрудников бюджетных организаций. В Астрахани и Иркутске ученики многих школ теперь занимаются дистанционно. В Москве усилен контроль за соблюдением масочного режима.

Центральная городская больница Уфы. Плановые операции приостановлены. В Башкирии фиксируют резкий прирост заболевших коронавирусом. Почти 70 тысяч человек. Стационары опять спешно переоборудуют под ковидные госпитали. Только в этой клинике в "красной зоне" находится 36 пациентов.

"Все в тяжелом состоянии, попадают в реанимацию, в основном больные с тяжелым течением ковида, большинство из них находится на инвазивной вентиляции легких", - рассказал Айрат Валиахметов, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГКБ №18.

Свободных коек в больницах практически не осталось. Власти намерены срочно построить два дополнительных госпиталя. Кроме того, Башкирия и еще как минимум шесть российских регионов с понедельника вынуждены вернуться к ограничениям. И ввести систему QR-пропусков.

В Ханты-Мансийске на дистанционный режим работы перевели бюджетников. 30 процентов сотрудников оказались на удаленке и в Ростовской области. Также в ряде регионов решили, что онлайн-уроки сегодня - лучший способ защитить от ковида детей и педагогов. В Астрахани в таком формате сейчас работают 19 школ.

В Иркутской области из-за роста случаев заболеваемости 6 учебных заведений пришлось закрыть на карантин.

В Курске на свободное посещение перевели все детские сады. Врачи неустанно напоминают о соблюдении элементарных мер безопасности. Необходимо избегать мест массового скопления людей, носить маски и перчатки. И, конечно, обязательно сделать прививку.

"Это необходимая мера, сознательное выполнение этой меры со стороны буквально всех - это гарантия отведения локдаунов возможных", - сказал Олег Климушкин, главный санитарный врач по Курской области.

По наблюдениям врачей, в зоне повышенного риска находятся россияне старшего поколения.

"Тяжесть обусловлена возрастом и сопутствующими хроническими заболеваниями. Это заболевания эндокринной системы, системы кровообращения, инфаркты миокарда, хроническая сердечная недостаточность", - сообщила Диларя Шайгиева, заведующая инфекционным госпиталем.

Не отказываться от прививок старшее поколение призывают и московские врачи. А в мэрии предупреждают: все услуги по записи на вакцинацию и получению сертификатов бесплатные.

"Ни паспортные данные, ни тем более номер банковского счета называть не нужно! Если вас просят об этом, перед вами мошенники, немедленно вызывайте полицию", - сказал Евгений Стружак, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

В столице усилен и контроль за соблюдением масочного режима. В рейдах участвуют более двух тысяч сотрудников полиции и инспекторов мэрии. Нескольким торговым центрам уже вынесены предостережения или выписаны штрафы. К административной ответственности привлечены почти 40 тысяч человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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