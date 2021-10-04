В Латвии предлагают невакцинированным пациентам самим платить за свое лечение

Петицию граждан рассмотрит парламент

Документы, необходимые для регистрации "Спутника V" в ВОЗ, дооформлены. Их предоставят организации в ближайшее время. Об этом сегодня заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Сейчас российская вакцина зарегистрирована в 70 странах.

Лечение от коронавируса для тех, кто не сделал прививку, предлагают сделать платным в Латвии. С инициативой выступили сами граждане. Петицию уже подписали свыше десяти тысяч человек. Теперь по закону предложение обязан рассмотреть местный парламент.

В Израиле ввели новый порядок выдачи "зеленых пропусков". Они нужны для того, чтобы ходить в рестораны, театры, кино, музеи и спортзалы. Теперь получить документ могут только те, кто сделал третью прививку, или переболел ковидом, но не раньше, чем полгода назад. Таким образом, право на посещение общественных мест потеряли более миллиона человек.

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