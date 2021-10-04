Зеленский, король Иордании, политики и звезды: опубликован архив офшорных операций

У украинского президента нашли сеть офшорных компаний

На Украине разгорается новый скандал вокруг президента Владимира Зеленского. Британские журналисты опубликовали на него так называемое "Досье Пандоры". Из обнародованных документов становится понятно, что Зеленский и его ближайшие соратники замешаны в финансовых махинациях. Речь идет о многомиллионных суммах. Досье изучил Алексей Платонов.

Фотография Владимира Зеленского на первой полосе газеты Guardian. Но в данном случае это не повод для гордости. Героем очередного номера влиятельного британского издания украинский президент стал после того, как Международный консорциум журналистов опубликовал так называемое "Досье Пандоры", в котором содержатся сведения о причастности Зеленского к офшорным компаниям. Причем замешаны в финансовых махинациях и его ближайшие друзья и соратники. Бизнес-партнер, а ныне первый помощник президента Сергей Шефир и глава СБУ Иван Баканов в равных долях с Зеленским владели трастовой компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и проводили через нее многомиллионные суммы. Как сообщается, в том числе отмывали средства "Приватбанка" олигарха Коломойского.

"В поисках сведений о бизнес-контактах Зеленского и Коломойского мы обнаружили информацию о миллионных переводах между их фирмами, которая была опубликована еще до предвыборной кампании. Но ни Зеленский, ни Коломойский тогда ее не комментировали. Теперь же, получив доступ к секретным офшорным документам, журналисты убедились в достоверности схемы. Переводы составили 40 миллионов долларов, которые в 2012 году получили фирмы Зеленского и его друзей", - говорится в фильме "Офшор – 95".

Премьера фильма "Офшор - 95" должна была состояться в Киеве накануне, но когда зрители уже собирались около здания Малой оперы, директор заявил, что показ отменяется - якобы идет ремонт и нет света.

"Конечно, был звонок и было оказано давление сверху. Президент явно не заинтересован в обнародовании этой информации", - говорит главный редактор агентства "Следствие. Инфо" Анна Бабинец.

Свобода слова по-украински. А ведь в тот же день, утром, Зеленский давал интервью, в котором, в том числе, прозвучали и такие слова: "Моя ответственность - политическая и очень серьезная. Удар всегда идет рейтингу президента и всей власти. И, конечно, по рейтингу партии "Слуга народа". Потому что ее рейтинг очень сильно зависит от рейтинга президента Зеленского".

Владимир Зеленский всегда был публичной персоной, но явно предпочел бы, чтобы, эта информация осталась, что называется, за кадром. Как и многие его коллеги. Ведь в "Досье Пандоры" фамилии еще трех десятков мировых лидеров и нескольких сотен высокопоставленных чиновников. Среди них - экс-премьер Англии Тони Блэр, президенты Кении, Эквадора, король Иордании Абдалла II. А еще фотомодели, артисты, певцы. По данным авторов расследования, все они не брезговали сокрытием доходов. В списке и премьер Чехии, который, якобы, перевел через офшорные счета 22 миллиона долларов на покупку поместья на французской Ривьере. Скандальная информация застала Андрея Бабиша прямо во время предвыборных дебатов в парламент.

"Это было в 2009 году. Весьма интересно время появления информации - за два часа до начала наших дебатов. Но я отвечу. Например, г-н Бартос говорит, что я отмывал деньги. Позвольте мне сказать. Это важно. Деньги были отправлены из чешского банка, налоги уплачены. Это были мои деньги, и они вернулись обратно в Чешскую Республику", - уверяет Бабиш.

Впрочем, масштабный труд почти 600 журналистов, профинансированный фондом Сороса, вызывает вопросы. Прежде всего, почему столь серьезные сведения оказались достоянием общественности, а не были переданы компетентным органам. В этой связи эксперты напоминают о судьбе основателя WikiLeaks Джулиана Асссанжа, который находится под судом. А также раскрывшего методы работы американских спецслужб Эдварда Сноудена - он нашел убежище от преследования в России. Газета Washington Post обещает в ближайшие дни опубликовать новую порцию разоблачений в рамках "Досье Пандоры". А наблюдатели, в свою очередь, задаются вопросом: не является ли вся эта кампания хорошо спланированной акцией зарубежных спецслужб.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram