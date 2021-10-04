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Финал чемпионата по программированию стартовал в Москве

12:00
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Студенты решают сложнейшие алгоритмические задачи

В Москве борются за звание победителей одного из самых престижных командных соревнований в области IT в мире. В столице проходит финал международного студенческого чемпионата по программированию.

Торжественное открытие состоялось к концертном зале "Зарядье". В заключительном этапе участвуют будущие специалисты из более чем 40 стран. Их выбрали из 60 тысяч претендентов. Россию представляют молодые таланты из разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода. В финале команды решают сложнейшие алгоритмические задачи. Ответ нужно написать на одном из языков программирования. Победителей назовут завтра.

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