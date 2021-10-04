Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Труба санкциям"

Петр Любимов расскажет о том, как рискованно подменять экономику политикой и что из этого получается

Газопровод "Северный поток - 2" достроен. Он очень пригодился бы на фоне нынешнего энергетического кризиса в Европе, но с его сертификацией явно не торопятся. О том, как рискованно подменять экономику политикой и что из этого получается, смотрите специальный репортаж Петра Любимова "Труба санкциям" сегодня в 22:35 на телеканале "ТВ Центр".

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