Саакашвили скрытно проник в Грузию в машине с продуктами

В пути из Одессы в Поти политик прятался в вентиляционной кабине

Подробности скандального возвращения Михаила Саакашвили в Грузию обсуждают в СМИ. Журналисты узнали, что экс-президент попал в страну в грузовике, который перевозил продукты из Украины. Во время пути из Одессы в Поти Саакашвили прятался в вентиляционной кабине.

Потом пересел на легковой автомобиль и уже на нем отправился в Батуми. Но не успел он похвалиться в соцсетях, что вернулся на родину, как в тот же день его задержали. Сейчас Саакашвили находится в тюрьме. К нему пустили адвокатов. Политик решил вернуться в Грузию перед муниципальными выборами - поддержать свою оппозиционную партию. Но грузинские власти неоднократно заявляли - как только Саакашвили пересечет границу, он будет задержан.

Ранее суд заочно приговорил его к реальному сроку. Политика обвиняют в организации убийства, избиении, а также в коррупции и превышении полномочий. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в одном из интервью заявил, что Саакашвили полностью отсидит назначенный ему срок.

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