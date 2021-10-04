В Петербурге соседи подрались из-за съеденной пиццы

Девушка получила ножевое ранение в лицо

В Санкт-Петербурге между жильцами произошла драка из-за ошибки курьера, разносившего пиццу.

Инцидент произошел в доме на Плесецкой улице в Приморском районе. Курьер ошибся номером квартиры и доставил пиццу соседям заказчиков. Когда компания решила вернуть свой заказ, оказалось, что соседи пиццу уже съели. В результате завязалась драка. Одной из участниц конфликта порезали лицо.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Источник агентства РИА Новости сообщил, что дело может быть переквалифицировано.

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