В центре имени Бакулева провели уникальную операцию 5-летней девочке

У ребенка - врожденный порок сердца

В Национальном медицинском центре имени Бакулева сделали уникальную операцию 5-летней Юстине с врожденным пороком сердца. Долгое время родные просто не замечали проявления серьезной болезни. И все это время организм заставлял работать сердце с огромными перегрузками. Подробности у Натальи Тарасовой.

На операционном столе - пятилетняя девочка. Но ее сердце - как у пожилого человека, который перенёс несколько инфарктов миокарда и страдает ишемической болезнью. Причиной стал редкий врожденный порок, при котором одна из коронарных артерий начинается не от аорты, а от легочной артерии. Сердце девочки работало с большой перегрузкой и страдало от недостатка кислорода.

"Клиника проявляется в сердечной недостаточности: расширяется сердце, оно становится большим, очень плохо и вяло сокращается, формируется аневризма левого желудочка сердца, когда часть ткани сердца практически не сокращается. Там нет мышц, есть фиброзная ткань, и оно сильно расширяется, формируется недостаточность митрального клапана, она так и называется - ишемическая. Все это есть у этого маленького ребёнка", - говорит заместитель директора центра, руководитель отделения неотложной хирургии врожденных пороков сердца НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Константин Шаталов.

Сердце маленькой Юстины из подмосковных Люберец компенсировало аномалию тем, что между сосудами появились дополнительные соединения, так называемые обходные пути. Поэтому родные девочки очень долго ничего не замечали, да и порок сердца обнаружили случайно, когда обследовали Юстину за компанию со старшей сестрой.

"Для нас это стало шоком, потому что клинически до этого это никак не проявлялось. У нас не было ни одышки, ни цианоза носогубного треугольника", - говорит бабушка Юстины Людмила Клинцова.

На самом деле тревожные симптомы уже были, вот только распознать их мог только опытный специалист, в этом коварство болезни.

"Есть такая проблема у детей именно с врожденными пороками сердца - когда кажется, что нормальный ребенок. Но при обследовании находятся пороки такие сложные, что непонятно, как он с ними дожил до настоящего момента", - говорит заместитель директора центра, руководитель отделения неотложной хирургии врожденных пороков сердца НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Константин Шаталов.

Юстина очень вовремя попала к хирургам Национального медицинского исследовательского центра сердечнососудистой хирургии имени Бакулева. Здесь специализируются на лечении сложнейших случаев и в операционных умеют творить чудеса.

К нам попадают дети с критическими пороками сердца, которые бы без сопутствующего вмешательства, будь то транссосудистый доступ, или открытая операция, они бы просто не смогли бы жить. Мы - самые крупные по лечению врожденных пороков сердца, в год их проходит около 2,5 тысячи, до года - около тысячи", - говорит директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева, академик РАН Елена Голухова.

Операция длится несколько часов с полной остановкой сердца. Врачи работают в очках-микроскопах, работа предстоит ювелирная - диаметр коронарной артерии всего около двух миллиметров. Во время операции оказалось, что сильно поражен митральный клапан, его пришлось протезировать.

Самый сложный этап операции позади - аномалия исправлена, устье левой артерии вернулось в аорту. Восстановлено нормальное кровообращение: кардиохирурги это уже проверили. Сердце снова начало биться.

Наталья Тарасова, Юрий Тимошин, Илья Орлов, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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