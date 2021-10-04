Что известно о массовом отравлении собак в подмосковном приюте

Не исключено, что животным дали яд, перепутав партии с кормом

Прокуратура Московской области проверяет все обстоятельства массового отравления собак в приюте города Чехова. В минувшие выходные там пострадали более 150 питомцев, почти 20 из них погибли. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать корм, в котором уже обнаружены опасные вещества. Как они там оказались и как спасают тех, кто выжил?

Чтобы успеть спасти животных, их подвозили к импровизированному операционному столу на тележках. Ветеринары, которые срочно приехали из города, ставили капельницы собакам с явными признаками отравления. У питомцев чеховского приюта "Лохматая душа" в Подмосковье после кормления начали отказывать лапы, появилась рвота, некоторые теряли сознание.

Это одни из немногих собак, которые не только выжили после отравления, но и уже идут на поправку. Они не такие активные, как остальные, но могут вставать на лапы и нормально питаются. Всего же отравилось порядка двухсот особей. 16 из них не выжили.

Причиной массового отравления собак в приюте считают корм. Его накануне инцидента привезли с производственной базы и сразу раздали питомцам. О случившемся узнали рано утром. Помогали спасать животных не только ветеринары, но и волонтёры.

"Раздали корм, и собаки буквально в течение нескольких часов слегли. Сразу отвезли на экспертизу корм. Несколько собак уже были мертвы. Затем начали падать другие. Всего за один день 13. Потом на следующий день еще две", - рассказала волонтер Виктория Яковцева.

Никакой другой версии руководитель приюта Валентина Силич не рассматривает. Как-то иначе отравить собак по всему городку, а здесь их больше двух тысяч, просто невозможно.

"Около двухсот ползали просто как лягушата, лапами в разные стороны, подняться не могли. Мы вызвали сразу городские службы. Главврач приезжал лично и прислал бригаду врачей", - говорит директор приюта для собак Валентина Силич.

Ветеринары уже провели первичное исследование корма. По предварительным данным, в питании для животных содержались яды. Директор приюта не исключает, что на производстве, где изготавливаются специальные отравляющие корма для забоя, могли перепутать партии и прислать отраву по ошибке. Поскольку мешки приходят без маркировки, распознать опасную еду в приюте сразу не смогли.

"Пострадали не только мы. Пострадало еще два приюта с разницей в два дня. Я не говорю, что это целенаправленная акция, и яд, нет! Я считаю, что это халатность производителя. Что что-то у них случилось", - сказала Силич.

Представители производственной компании своей вины не признают и даже отказались забирать партию обратно и возвращать деньги. Впрочем, был ли в корме яд, теперь установит экспертиза. Руководство приюта обратилось в полицию и намеревается подать на фирму в суд. Сама же организация от общения с прессой отказалась, разместив комментарий лишь на своём сайте.

"Руководство компании обеспокоено фактом гибели животных в приюте "Лохматая душа". В рамках проверки, проводимой прокуратурой Московской области, компания готова предоставить всю необходимую информацию, документацию и образцы корма. Результаты проведённого внутреннего расследования показали отсутствие нарушений технологии изготовления корма", - заявили в компании.

А пока в приюте продолжают выхаживать пострадавших животных. Большинство из них уже идут на поправку.

Илья Данильцев, Николай Карбанов и Даниил Шкловский. "ТВ Центр".

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