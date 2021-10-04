Пьяный водитель каршеринга устроил смертельное ДТП в Москве

Один человек погиб и трое пострадали

Один человек погиб и трое пострадали минувшей ночью в крупной аварии на 8-м километре МКАД. В районе Косинской эстакады на внешней стороне столкнулись пять машин.

По предварительным данным, сначала произошло мелкое ДТП и пока его участник осматривали повреждения, на них на огромной скорости въехал автомобиль каршернига. Мужчина, который оказался на проезжей части, погиб. Тяжелые травмы получили и пассажиры арендованного Volkswagen. Уже известно, что водитель каршеринга был сильно пьян.

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