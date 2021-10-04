Путин сменил глав двух регионов

Речь идет о Владимирской и Тамбовской областях

Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции пообщался с Александром Авдеевым, который назначен временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области после отставки по собственному желанию Владимира Сипягина.

Будучи выпускником Бауманки, он получил экономическое образование, много работал в родной Калуге. А последние пять лет 46-летний Александр Авдеев был депутатом Госдумы от "Единой России".

И сегодня же временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области был назначен Максим Егоров - в связи с досрочным прекращением полномочий Александра Никитина. Егоров до этого дня работал заместителем министра строительства и ЖКХ, сообщает "ТВ Центр".

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