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В Общественной палате обсудили изменения в сфере образования

18:20
  • понедельник
  • 04 октября 2021

В круглом столе приняли участие эксперты и учителя

Имидж педагога, современные требования к подготовке кадров для школ, широкое внедрение социальных практик в работе с учениками - таким темам был посвящен круглый стол "Роль учительства и учителя в России", который состоялся в Общественной палате в рамках исполнения послания президента.

В дискуссии приняли участие эксперты "Агентства социальных технологий и коммуникаций", учителя, представители родительского сообщества, сообщает "ТВ Центр". Было отмечено, что изменения, происходящие в стране и обществе, напрямую отражаются на сфере образования, формируют запросы к профессиональным навыкам педагогов.

Новые модели подготовки учителей уже активно отрабатываются. На базе пяти российских педвузов при поддержке Фонда президентских грантов реализуется специальный проект.

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