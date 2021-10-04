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Появилось видео мощного потопа в Сочи

22:22
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Последствия стихии устраняют

Сочи приходит в себя после разгула стихии. Основной удар пришелся на Адлерский район. Ливни, которые шли два дня, вызвали потопы на улицах, пешеходам и водителям приходилось преодолевать бурные потоки на дорогах, сообщает "ТВ Центр".

Но и тем, кто, как казалось, припарковался в безопасном месте, тоже не повезло. Мутные водопады обрушились на машины. Где-то транспорт просто заглох. Прохожие помогли женщине, которая провалились в ливневку.

Грозовые дожди, сильный ветер и даже смерчи на море прогнозируют в Сочи вплоть до утра среды. На курорте объявлено штормовое предупреждение. К ликвидации последствий уже готовы 800 человек и 250 единиц техники.

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