Беженцы возвращаются в сирийский город Хиш

Много лет они были вынуждены оставаться в лагере в Хаме

В сирийской провинции Идлиб жители города Хиш возвращаются в свои дома. Много лет они не могли это сделать из-за боевиков и были вынуждены оставаться в лагере для беженцев в Хаме. Но благодаря российским военным их родной город постепенно восстанавливается.

Поднять такой шкаф не под силу даже пяти мужчинам. Но делать нечего - не оставлять же его здесь. В этой школе в Хаме проживали беженцы из идлибского города Хиш.

- Здесь мы готовили еду, а здесь спали. Матрасов на всех не хватало. Я спала на полу.

Минимум мебели и бытовой техники. Одну комнату, десять квадратных метров, делили на две - мужскую и женскую половины.

"Наша задача - вернуть людей к нормальной жизни. Обстановка во многих городах провинции Идлиб сейчас спокойная. Благодаря сирийской армии и нашим русским друзьям мы можем полноценно проводить процесс возвращения беженцев", - сказал Мхаммад Натуф, губернатор провинции Идлиб.

Школьные коридоры опустели быстро. 160 уже бывших обитателей лагеря на автобусах отправляются домой.

"Хочу вернуться в Идлиб - это моя родина. Я не была дома шесть лет. Мои дети выросли в лагере. Смотрю в окно и вспоминаю родные места. Очень волнуюсь", - заявила Марва Джабраил.

На кадрах с воздуха видно много разрушенных домов. Предстоит большая работа по восстановлению. Хиш находится близ печально известного Хан-Шейхуна - бывшего оплота боевиков. Отсюда до линии разграничения идлибской зоны - всего 15 километров. Именно поэтому даже после освобождения в Хиш не спешили возвращаться жители.

"Центром по примирению враждующих сторон была проделана большая работа. Она связана с получением разрешения на заселение этого города. Была проведена огромная работа по разминированию", - сказал Андрей Дудкин, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Вот оно - эхо войны: бруствер и замаскированная артиллерия. Дуло направлено в сторону оживлённой трассы. Кому принадлежала эта техника - оборонявшимся или нападавшим - сейчас сказать уже сложно.

"Мою жену убили боевики в этом доме. Мне пришлось бежать с детьми. Их у меня шестеро. Вот помогают переносить вещи. Сейчас будем обживаться", - говорит Маасрин Шаббат.

Развивающийся сирийский флаг на центральной площади Хиша - в прямом смысле символ государственной власти. Здесь все понимают - процесс восстановления может занять не меньше времени, чем жизнь в лагере. Главное, что этот процесс начался. А школа в Хаме, где много лет жили переселенцы, уже в ближайшие дни будет использоваться по прямому назначению.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Сирия.

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