Цукерберг обеднел на $6,6 млрд на фоне сбоев в Facebook

Акции его компании стремительно рухнули вниз

Марку Цукербергу сегодня пришлось извиняться перед пользователями Facebook за самый масштабный сбой в истории этой соцсети. Несколько часов люди по всему миру не могли зайти на свои страницы. Не работали также Instagram и Whatsapp. Только по примерным подсчетам, это обошлось основателю Facebook почти в семь миллиардов долларов. Что стало причиной неожиданного "цифрового детокса"?

- Ну, вот, я открываю приложение...

И ничего не происходит. Белый экран. Внизу - красная полоска с надписью "Нет подключения к интернету". Одновременно, будто по щелчку гигантского тумблера, из строя вышла социальная сеть Facebook, а также принадлежащие ей Instagram и Whatsapp.

"Одна из моих лучших подруг сегодня накричала на меня за то, что я не читаю её сообщения. А я их не получала! Платформа не работает!" - говорит Элиана Анелло.

"Я люблю Instagram. Это приложение, которое я использую чаще всего, особенно по работе. Я буквально живу в нём. Так что да - это полный отстой, что такое может произойти!" - рассказывает Милли Доннели.

Такую странную картину пользователи наблюдали более шести часов. Времени получить цифровое голодание и соскучиться по общению в любимых соцсетях было предостаточно. Интернет захлестнула паника. О том, что происходит нечто нестандартное, руководству приложений пришлось сообщать пользователям в единственной работающей соцсети.

"Нам известно, что у некоторых людей возникли проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за причиненные неудобства. Instagram и друзья сейчас переживают непростые времена. У вас могут возникнуть проблемы с их использованием. Потерпите. Мы стараемся всё исправить", - говорится в сообщении.

Twitter накануне пережил вторую волну популярности. На фоне бедственного положения конкурентов соцсеть постаралась выжать максимум из ситуации.

Вслед за Facebook, Instagram и Whatsapp на перебои в связи стали жаловаться пользователи других онлайн-приложений. С неконтролируемым потоком новых юзеров не справились YouTubr, Snapchat, Netflix и TikTok. Временно не работал один из крупнейших мировых банков – Bank of America. Сбои фиксировались даже в авиакомпаниях. Впрочем, поломки на этих платформах оказались не столь значительны, как у Facebook. На волне паники прошла информация, что сотрудники калифорнийского офиса не могли даже войти в здание. Электронные пропуска не работали, а служебные телефоны не включались. Перезапускать серверы пришлось вручную – дверь якобы вскрывали болгаркой. Об этом сообщила NYT. Впрочем, позже статью пришлось корректировать и эпизод с болгаркой опровергать. Крупнейшие американские издания выдвинули теорию о масштабной хакерской атаке. И информация, в целом, выглядела правдоподобно. Появились даже сообщения о том, что пока весь мир судорожно пытался починить любимые мессенджеры - на один из популярных хакерских форумов слили данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook. Из трёх миллиардов зарегистрированных в нём в принципе. Впрочем, руководство Facebook утечки в даркнет отрицает. Главной причиной сбоя специалисты называют ошибку в конфигурации ДНС-сервера.

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг версию причин случившегося пока не озвучил. Ограничился лишь извинениями на своей личной страничке.

"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь снова работают. Приносим извинения за сегодняшний сбой - я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", - написал он.

После самого масштабного в истории компании отключения акции Facebook стремительно рухнули вниз. Вместе с ними устремилось вниз и состояние её владельца. Всего за одну ночь Марк Цукерберг обеднел на 6,6 миллиарда долларов.

Александра Сергомасова, Артём Боев. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram