Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение 10-летней Нелли Абрамовой

У девочки тяжелое заболевание - острый лимфобластный лейкоз

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 10-летней Нелли Абрамовой. У неё тяжёлое заболевание - острый лимфобластный лейкоз.

Имя пациента - Нелли Абрамова; возраст - 10 лет; сумма сбора - 1 437 479 рублей.

Девочка перенесла несколько курсов химиотерапии и шла на поправку, но болезнь вернулась и поразила центральную нервную систему. Недавно Нелли провели трансплантацию костного мозга - это был единственный шанс спасти ребёнка. Операция прошла хорошо. И сейчас главное, чтобы ослабленный организм не отторг донорские клетки. Для этого как можно скорее необходимо начать поддерживающую терапию специальными препаратами. Но стоят они очень дорого. Почти полтора миллиона рублей. Родителям без помощи не обойтись.

Помочь просто - достаточно отправить сообщение на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого нужно отсканировать QR-код в видео выше и выбрать удобный способ. Реквизиты опубликованы ниже по тексту.

- Ты можешь медленно присесть? Я потом встать не смогу.

10-летняя Нелли очень старается выполнить то, что просит доктор. Но наклониться, постоять на одной ножке и просто присесть на корточки не выходит. Ноги не слушаются, они будто чужие.

- Они начинают напрягаться, потом я вот так сажусь и не могу нормально встать. - И не надо тогда.

Зато если что-то удается - даже просто пройти по прямой линии - ее радости нет предела. Девочка сражается со смертельной болезнью, у нее острый лимфобластный лейкоз - злокачественное заболевание крови и костного мозга. Здоровые кровяные клетки замещаются опухолевыми, и иммунная система перестаёт вырабатывать защиту от инфекций.

"Это был огромный шок. Меня где-то первые два месяца не было в этом мире… Была я где-то в прострации", - сказала мама девочки Юлия Абрамова.

Позади - два года химиотерапии. Вот Нелли после окончания протокола, тогда казалось, что все позади.

- Ну, все, химии закончились, ура!

Но болезнь вернулась и теперь уже в центральную нервную систему, сделав Нелли такой беспомощной. А ведь раньше девочка серьезно занималась танцами - мечтала выступать на сцене.

"У нас были огромные планы на будущее, это подкосило все наши планы, и жизнь разделилась на до и после", - говорит Юлия Абрамова.

Недавно Нелли провели трансплантацию костного мозга. Врачи не давали никаких прогнозов, операция прошла хорошо. Но организм девочки сильно ослаблен за годы лечения. И прямо сейчас ей нужны сильные препараты для иммунной системы. Малейшая инфекция, и организм начнёт отторгать донорские клетки.

"Чтобы не допустить осложнений, которые могут очень быстро развиться в связи с предыдущими химиотерапиями в анамнезе. Эти препараты нам нужны в ближайшие сроки. Без них увеличивается риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода", - заявила Анастасия Фролова, врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга НИИ Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова.

Лекарств нужно очень много. Их общая стоимость - 1 437 479 рублей. У семьи нет таких денег - работает один папа. Мама живет с дочкой в больнице, так как Нелли постоянно нужна помощь.

"Мы верим, что у нас все получится, что люди нам помогут. В мире много добрых волшебников", - сказала мама девочки.

У Нелли - прекрасные шансы на выздоровление, ей нужно только немного помочь. Ее мама верит в чудо доброты. Когда дочка только заболела, Юлия сочинила песню для всех, кто пережил похожую беду.

Новый рассвет - это самый большой подарок, Что тебя согревает еще целую тысячу лет.

Нелли с мамой репетируют прямо в больнице. Им даже удалось записать один куплет в студии, но потом девочке пришлось вернуться в клинику. Ей теперь непременно нужно выздороветь, чтобы допеть свою песню до конца.

Жизнь, сохрани жизнь, В этом весь смысл, такой понятный и простой…

Ещё раз напомню - времени у Нелли мало. Курс поддерживающей терапии нужно начать как можно скорее. Любое промедление может стоить ребёнку жизни.

Помочь просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого нужно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Нелли Абрамовой, программа 1273

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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