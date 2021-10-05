Республиканцы тормозят решение проблемы с госдолгом США

До шести миллионов американцев могут потерять работу

Дефолт в США пошатнёт позиции доллара как мировой резервной валюты. Об этом заявил Джо Байден в обращении к конгрессменам. Он призвал законодателей поднять лимит госдолга и тем самым избежать негативного сценария. Рассмотрение законопроекта в Сенате буксует. Против выступают республиканцы.

Экономика - на грани коллапса. Перспектива дефолта всё реальнее. Джо Байден с трибуны Белого дома пытается запугать и образумить конгрессменов. Распри и конкуренция не дают им договориться о повышении потолка госдолга. На кону - кредитный рейтинг США, возможность платить по обязательствам и статус доллара как мировой резервной валюты.

"С нашей экономикой вот-вот произойдёт нечто, подобное падению метеорита на Землю. Это подорвет надёжность ценных бумаг Минфина. Кредитный рейтинг Америки будет понижен. Вырастут процентные ставки по ипотеке и автокредитам. Демократы готовы сделать свою работу, чтобы спасти экономику от катастрофы. Но безответственность республиканцев не знает границ", - сказал президент США Джо Байден.

Ещё в марте госдолг США превысил 100 процентов ВВП. Ранее такое случалось лишь однажды - в послевоенном 1946 году. Объём американских заимствований уже достиг потолка. Весь допустимый по закону лимит – 28,5 триллиона долларов - исчерпан. По расчётам, это должно было случиться только через несколько лет. Байден обвиняет во всём предшественника - якобы администрация экс-президента США Дональда Трампа была слишком неумеренна в расходах. В своём глазу действующий лидер бревна не видит. В разгар пандемии печатный станок работал вовсю - экономику поддержали, но потратили слишком много.

"Это объединенное правительство демократов не умеет управлять. Наши политические оппоненты должны перестать спать наяву и вести страну к еще одному кризису. Надо не повышать потолок госдолга, а уменьшать расходы", - уверен Митч Макконнелл, сенатор от республиканской партии США.

Республиканцы пользуются ситуацией и пытаются укрепить свои позиции в законодательном органе. Но время для политического торга неудачное. Через две недели деньги в американской казне закончатся. Финансировать работу правительства и госучреждений будет нечем. Чтобы этого не случилось, надо срочно повысить потолок госдолга. Законопроект успешно прошёл слушания в Палате представителей. Но республиканцы блокируют его в Сенате.

"Мы не можем позволить себе роскошь ждать. Промедление может иметь драматические последствия. Каждый день, пока мы откладываем принятие мер, мы рискуем нанести непоправимый ущерб нашей финансовой системе, восстановлению экономики и вере в способность нашей страны отдавать долги", - сказал Чак Шумер, сенатор от Демократической партии США.

Если законопроект не примут до 18 октября, под ударом окажутся и рядовые граждане. По неутешительным прогнозам, до 6 миллионов американцев могут потерять работу.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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