Новые ограничения и проверки: в России усилили борьбу с ковидом

Серьезный прирост случаев COVID-19 фиксируется в большинстве субъектов федерации уже больше двух недель

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 25 тысяч 110 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 18 тысяч 568 человек. В регионах власти вынуждены вводить новые ограничения. Так, в Пермском крае в общественные места теперь можно попасть только при наличии QR-кода. А в Пензенской области закрыли фудкорты и катки.

Осень - сезон гриппа и ОРВИ. Теперь, в условиях пандемии коронавируса, ученые говорят о - твиндемии, когда заболевания накладываются, а ослабленный организм не может сопротивляться столь серьезному удару.

Из регионов каждый день приходят тревожные новости. Серьезный прирост случаев COVID-19 фиксируется в большинстве субъектов федерации уже больше двух недель.

В Карачаево-Черкесии с середины сентября число заболевших увеличилось на треть. В ковид-госпиталях, а их в республике пять, оборудованы дополнительные места, в том числе с аппаратами ИВЛ.

В Ингушетии после некоторого спада также начался резкий подъем заболеваемости. Власти приняли решение продлить ограничительные меры до 31 октября.

В Башкирии специалисты местного управления Роспотребнадзора возобновили рейды на объектах торговли. Только за один день проверили 124 магазина.

"Основные нарушения - не соблюдается дезинфекционный режим. У некоторых нет в наличии запаса средств индивидуальной защиты – масок. Будем приглашать их в управление Роспотребнадзора для составления протокола и затем дело об административном нарушении будет передаваться в суд", - заявила Гульфия Ёкубжонова, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене.

Жители соседнего Пермского края за полтора года пандемии изменили отношение к здоровью - своему и окружающих. В регионе также в последнее время фиксируют серьезный рост случаев коронавируса. С понедельника все спортивные и культурные заведения можно посетить только при наличии QR-кода о прививке или перенесенном заболевании. Открытое письмо о введении таких мер еще две недели назад губернатору написали главврачи прикамских больниц. А позднее их поддержали и деятели культуры. Ведь если, например, театр объявлен зоной, свободной от ковида, на спектакли можно продавать 100 процентов билетов, а не половину, как в случае ограничений.

"Мне кажется, что это единственный путь. Потому что когда мы в массе вакцинируемся, у нас появится надежда, что болезнь может как-то отступить, когда мы создадим вот этот коллективный иммунитет. Наш театр вакцинировался на 77 процентов, но это не предел", - сказал Борис Мильграм, художественный руководитель пермского академического Театра-Театра.

В Москве прививку от коронавируса сделали почти две трети работающих, которым предписана обязательная вакцинация. Тем не менее, осенний пик заболеваемости затронул столицу. За последнюю неделю рост - 30 процентов. Усиленные рейды по контролю за масочным режимом в транспорте и торговых точках показали: горожане словно расслабились. А между тем, в мэрии не исключили ужесточения ограничений при ухудшении эпидобстановки. Из удобных новшеств - в Москве теперь можно сдать экспресс-тест на коронавирус в торговых центрах и МФЦ. В ближайшее время число таких пунктов увеличится до нескольких десятков. Тестирование будет бесплатным.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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