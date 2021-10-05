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Юг России оказался во власти непогоды

12:16
  • вторник
  • 05 октября 2021

Жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали

Последствия сильнейших ливней устраняют в Краснодарском крае и Дагестане. В Махачкале затоплены улицы, аварии на электросетях. В Сочи начались оползни. Людей срочно эвакуировали из опасной зоны. На федеральной трассе размыло грунт и образовались трещины, движение грузового транспорта ограничено.

Спасаться от непогоды жителям посёлка Сергей-Поле на Кубани теперь придётся в пункте временного размещения. Из-за сильных дождей произошёл грязевой оползень и под угрозой разрушения оказались 20 домов. Кроме того, начались подвижки грунта. На автомобильной трассе образовался разлом, накренились мачты линий электропередачи и опоры газопровода. Чтобы избежать аварии, пришлось обесточить один из посёлков. Эвакуированных жителей разместили в санатории.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия сильного дождя. В Сочи ливень вызвал оползень в посёлке Варваровка. Людей также пришлось эвакуировать в пункты временного размещения. Серьёзный затор наблюдается на трассе Джубга-Сочи. Помимо того, что на дорогу сошли сели и частично перекрыли трассу, в асфальте ещё образовалось два разлома шириной до 70 сантиметров.

Сейчас дорожные службы восстанавливают повреждённый участок трассы. Организованно реверсивное движение, возник затор. На затопленных городских улицах накануне машины тоже двигались со скоростью не больше 20 километров в час. Но и передвигаться пешком было опасно.

Экстренное предупреждение - из-за ливней и сильного ветра будет действовать в городе ещё сутки. Похожая ситуация и в Махачкале. Центральные улицы - в воде. В некоторых районах жители остались без электричества. Ремонтные работы продолжались всю ночь, утром перебои были полностью устранены.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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