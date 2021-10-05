Спикера Рады отстранили от работы

Дмитрий Разумков два дня не будет вести пленарные заседания
Депутаты Верховной Рады Украины большинством голосов отстранили спикера Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.
Вопрос был внесён в повестку по инициативе правящей фракции "Слуга народа", в которой состоит Разумков. Однопартийцы считают, что его действия идут вразрез с их программой.
По регламенту, два дня - это максимальный срок, на который можно отстранить председателя. В четверг парламентарии намерены рассмотреть вопрос об отставке Разумкова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram