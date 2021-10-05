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Спикера Рады отстранили от работы

14:48
  • вторник
  • 05 октября 2021

Дмитрий Разумков два дня не будет вести пленарные заседания

Депутаты Верховной Рады Украины большинством голосов отстранили спикера Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.

Вопрос был внесён в повестку по инициативе правящей фракции "Слуга народа", в которой состоит Разумков. Однопартийцы считают, что его действия идут вразрез с их программой.

По регламенту, два дня - это максимальный срок, на который можно отстранить председателя. В четверг парламентарии намерены рассмотреть вопрос об отставке Разумкова.

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