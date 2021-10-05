Россия впервые в истории отправила на МКС киноэкипаж

На борту "Союза" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко

Меньше, чем через час, на МКС прибудет корабль "Союз" с первым в истории киноэкипажем, чтобы снять художественный фильм. Возглавил экспедицию опытный космонавт Антон Шкаплеров, но и для него этот полет - особенный. Впервые корабль к МКС пилотирует один командир, без помощи профессионального бортинженера.

Минуты до взлета. От ракеты отходят фермы обслуживания, убирают кабель-заправочную мачту. Ключ на старт, пуск, зажигание. Температура пламени - почти две тысячи градусов. Двигатели первой ступени толкают ракету ввысь.

По мере набора скорости экипаж испытывает нарастающие перегрузки. Отделяется система аварийного спасения, отстреливается отработанная первая ступень. Затем и вторая. Ракета теперь почти на сто тонн легче.

Всего каких-то 9 минут, и корабль с первым киноэкипажем один на один с космосом. На борту, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова, находятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Впервые в истории они будут снимать художественный фильм на орбите. Позади - 4 месяца подготовки в центре космонавтов имени Гагарина, а это тяжелые тренировки и, конечно, переживания. Впрочем, на этих кадрах первопроходцы уже абсолютно спокойны. Улыбаются. До полета - несколько часов, оборудование тщательно проверяют. Все должно работать идеально.

Родные и близкие, конечно, рядом. Без их поддержки - никуда, особенно - в космос.

И вот уже звездный экипаж на борту. Перед взлетом - традиция: слушают любимые песни. Каждый заранее выбрал свои.

Планируется, что "Союз" совершит два оборота вокруг Земли и пристыкуется к Международной космической станцией через три часа 17 минут после взлета. Антон Шкаплеров, если понадобится, пришвартует корабль и вручную. Он, к слову, в новом фильме тоже сыграет роль. Но, кроме этого, будет работать над новым лабораторным модулем и несколько раз выйдет в открытый космос. На МКС киноэкипаж проведёт 12 дней.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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