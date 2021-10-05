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Путин поздравил педагогов с Днем учителя

14:41
  • вторник
  • 05 октября 2021

Президент также провел встречу с финалистами конкурса "Учитель года"

В России отмечают День учителя. С праздником всех педагогов поздравил Владимир Путин. Президент по видеосвязи провел встречу с финалистами конкурса "Учитель года". Сегодня в Москве подвели его итоги. Победителем стала преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева.

Глава государства отметил - учителя не только передают знания своим ученикам, но и помогают разобраться в сложностях современного мира, понять себя. Все это требует от самих педагогов новых знаний, методик и постоянного профессионального роста.

"Мы с вами хорошо понимаем, какими бы передовыми технологиями ни был бы насыщен образовательный процесс, они никогда не смогут заменить непосредственного живого общения. Мы все люди, а не машины и не роботы. И личность учителя, его эмоции, мудрость, теплота, внимание, сила убеждений имеют колоссальное значение в интеллектуальном и нравственном становление ученика", - сказал Путин.

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