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В Москве завершили благоустройство Рублевского сквера

15:11
  • вторник
  • 05 октября 2021

Проект разрабатывали с учетом пожеланий местных жителей

В Таганском районе Москвы завершилось благоустройство Рублёвского сквера. Зеленая территория, примыкающая к Музею Андрея Рублёва и Спасоандроникову монастырю, - популярное место для прогулок. Проект разрабатывали с учетом пожеланий местных жителей и близлежащих учреждений. Было важно сохранить не только насаждения, но и исторический облик , поэтому все скамейки, урны, фонари, указатели сделали чугунными. Сам парк стал безопаснее и комфортнее.

"Была смонтирована система видеонаблюдения, дополнительно установлены опоры освещения, было выполнено плиточное мощение. Была выполнена программа озеленения данного сквера. Что позволило украсить это место и дополнительными зелеными насаждениями, и удобной тропиночной сетью", - заявил глава управы Таганского района Москвы Александр Мишаков.

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Рублевский сквер
Рублевский сквер
Рублевский сквер
Рублевский сквер
Рублевский сквер
Рублевский сквер
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