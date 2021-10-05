Дату визита мастера можно узнать на сайте Мосгаза

В Москве началась внеплановая проверка газового оборудования. Незначительные нарушения устранят на месте. А если существует угроза безопасности, газовое оборудование временно отключат и составят акт.

Узнать точную дату визита мастера можно на сайте Мосгаза. Также информацию разместят на стендах рядом с подъездами многоэтажек. Сотрудники московского газового хозяйства - в отличие от мошенников - приходят строго по графику, в униформе, при себе у них есть удостоверение. И, разумеется, все услуги бесплатны.

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