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В Москве началась внеплановая проверка газового оборудования

15:07
  • вторник
  • 05 октября 2021

Дату визита мастера можно узнать на сайте Мосгаза

В Москве началась внеплановая проверка газового оборудования. Незначительные нарушения устранят на месте. А если существует угроза безопасности, газовое оборудование временно отключат и составят акт.

Узнать точную дату визита мастера можно на сайте Мосгаза. Также информацию разместят на стендах рядом с подъездами многоэтажек. Сотрудники московского газового хозяйства - в отличие от мошенников - приходят строго по графику, в униформе, при себе у них есть удостоверение. И, разумеется, все услуги бесплатны.

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