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Опубликованы кадры массовой аварии на ТТК с участием автобуса

15:24
  • вторник
  • 05 октября 2021

Пострадавших нет

В Сети опубликованы кадры крупной аварии на ТТК. Утром на пересечении со Звенигородским шоссе столкнулись сразу шесть автомобилей, в том числе и рейсовый автобус. У некоторых иномарок сильно деформирован капот. Пострадавших нет. Чтобы эвакуировать машины, спецслужбы  перекрывали три полосы. Сейчас движение восстановлено.

А в Зеленограде на проспекте Генерала Алексеева сгорели два автомобиля. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах в "Газель" на скорости влетает Ford, после чего обе машины охватывает пламя. Чтобы выбраться из горящих автомобилей, пришлось выбивать стекла ногами. По предварительным данным, пострадали три человека. На месте работают оперативные службы.

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