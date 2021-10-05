Опубликованы кадры массовой аварии на ТТК с участием автобуса

Пострадавших нет

В Сети опубликованы кадры крупной аварии на ТТК. Утром на пересечении со Звенигородским шоссе столкнулись сразу шесть автомобилей, в том числе и рейсовый автобус. У некоторых иномарок сильно деформирован капот. Пострадавших нет. Чтобы эвакуировать машины, спецслужбы перекрывали три полосы. Сейчас движение восстановлено.

А в Зеленограде на проспекте Генерала Алексеева сгорели два автомобиля. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах в "Газель" на скорости влетает Ford, после чего обе машины охватывает пламя. Чтобы выбраться из горящих автомобилей, пришлось выбивать стекла ногами. По предварительным данным, пострадали три человека. На месте работают оперативные службы.

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