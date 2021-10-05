Мавриди полностью признал вину

Мужчина проходит сразу по нескольким делам

Александр Мавриди, обвиняемый в побеге из следственного изолятора, а также убийстве бизнесмена и удержании в заложниках пенсионера, полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете.

Побег из ИВС в Истре произошел в начале августа. Вместе с Мавриди сбежали еще четверо заключенных, которых поймали в течение двух недель, самого же Мавриди задержали в середине сентября.

Убийство "колбасного короля" Владимира Маругова произошло в ноябре прошлого года. У бизнесмена вымогали деньги. Оперативники быстро вышли на след Мавриди. При обыске в его квартире был обнаружен пенсионер - адвокат Алексей Завгородний, прикованный наручниками к кровати. Как сообщили сегодня в СКР, мужчина находился в заложниках почти два года. Мавриди планировал завладеть его недвижимостью.

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