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В Зеленограде после столкновения загорелись два автомобиля

14:33
  • вторник
  • 05 октября 2021

Три человека в тяжелом состоянии

Две машины столкнулись и загорелись в Зеленограде, пострадали три человека.

ДТП произошло днем 5 октября на пересечении проспекта Генерала Алексеева со 2-м Западным проездом. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Пострадавшие в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Им оказывается медицинская помощь.

На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренных служб. Причина ДТП выясняется.

Движение на проспекте Генерала Алексеева в сторону пересечения с Панфиловским проспектом затруднено. Свободна только одна полоса, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Водителей просят по возможности объезжать этот участок.

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