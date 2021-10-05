В Зеленограде после столкновения загорелись два автомобиля

Три человека в тяжелом состоянии
Две машины столкнулись и загорелись в Зеленограде, пострадали три человека.
ДТП произошло днем 5 октября на пересечении проспекта Генерала Алексеева со 2-м Западным проездом. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.
Пострадавшие в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Им оказывается медицинская помощь.
На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренных служб. Причина ДТП выясняется.
Движение на проспекте Генерала Алексеева в сторону пересечения с Панфиловским проспектом затруднено. Свободна только одна полоса, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Водителей просят по возможности объезжать этот участок.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram