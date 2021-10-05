В Зеленограде после столкновения загорелись два автомобиля

Три человека в тяжелом состоянии

Две машины столкнулись и загорелись в Зеленограде, пострадали три человека.

ДТП произошло днем 5 октября на пересечении проспекта Генерала Алексеева со 2-м Западным проездом. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Пострадавшие в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Им оказывается медицинская помощь.

На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренных служб. Причина ДТП выясняется.

Движение на проспекте Генерала Алексеева в сторону пересечения с Панфиловским проспектом затруднено. Свободна только одна полоса, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Водителей просят по возможности объезжать этот участок.

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