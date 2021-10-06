Возвращение в реальность: сбой в работе соцсетей стал предостережением человечеству

Многие оказались не готовы к такому

Facebook не отвечает, сообщения не проходят, как общаться – непонятно. Весь мир оторопел, вывалившись из виртуальной реальности. Как сообщения писать, лайки ставить, как донести свои важные мысли до других?

Возвращение к такому общению, выпадение из привычного виртуального контекста. Начальник Facebook Цукерберг извинился: "Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми".

Да вот у нас вопрос, полагаться ли на такие услуги? Знающие люди объяснили, что причиной сбоя могло стать неправильное обновление маршрутизаторов. Мир выдохнул, но тревога осталось. Связь, к которой привыкли миллиарды людей, зависит от каких-то маршрутизаторов? Полетел не только Facebook, Instagram и WhatsApp, о проблемах сообщали Netflix, Zoom, Tinder, Viber и YouTube. Возможно, последствия этого сбоя еще дают о себе знать, во вторник тысячи клиентов не могли воспользоваться сервисами онлайн-банков. Вопросы остаются: куда смотрел товарищ Цукерберг, которому мы своими лайками и постами сколотили многомиллиардное состояние и о чем думают его ответственные работники? Зачем людей пугают?

От пропущенных СМС и неопубликованных постов человечество не откатится в каменный век, но реальностью становятся предостережения, которые много лет выдают авторы фильмов катастроф: бунт машин меняет жизнь людей!

Сотрудникам Facebook пришлось прорываться с болгарками в офис, потому что электронные пропуска не работали. А что виртуальный мир придумает для нас завтра? Виртуальный мир - удобное пространство, где можно общаться, не вставая с дивана, и не глядя в глаза собеседнику. Но такие вот сбои быстро возвращают нас в мир реальный. Напоминая, что по ту сторону экрана в действительности все не так как на самом деле.

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