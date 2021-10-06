К ликвидации последствий непогоды в Сочи подключили сотни людей

Ливни и вызванные ими оползни повредили дороги и жилые дома

Около 400 человек ликвидируют последствия непогоды в Сочи, задействованы 70 единиц техники. Ливни и вызванные ими оползни повредили дороги и жилые дома. Сегодня начинают работу комиссии по оценке ущерба.

В зоне бедствия - посёлок Сергей-Поле, там действует локальный режим ЧС. Грязевые потоки повредили 22 дома. Жители эвакуированы в пункты временного размещения. В посёлке работают геологи, они определяют, возможно ли укрепить склоны.

К работам приступили и бригады дорожников - они ремонтируют четыре участка федеральной трассы Джубга - Сочи, где в результате ливня образовались огромные трещины. Повреждены более 30 километров дороги. Движение к этому часу частично восстановлено, но для большегрузов продолжают действовать ограничения.

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