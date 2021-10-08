Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис: почему в соцсетях не верят певцу

Жена-миллионерша умерла спустя несколько месяцев после свадьбы

Прохор Шаляпин снова в центре скандала. В своём микроблоге певец сообщил о смерти жены, а его подписчики недоумевают, как такое возможно - Татьяна Дэвис несколько дней лежала в коме и под капельницами в далёкой Америке, а её суженый таскался по презентациям и вечеринкам в Москве.

"Собственно, а что мне там было делать? Я и улетел, хотя там шикарный дом, прислуга, еда, но мне надо работать. Как меня ни склоняют, но у меня есть работа, так или иначе", - оправдывается Шаляпин.

В Сети иронизируют: работа Шаляпина - это сомнительные женитьбы и скандальные разводы.

"В данной ситуации, именно в этой ситуации я хочу его поддержать и попросить всех хейтеров, все СМИ прекратить его гнобить", - призывает подруга Анна Калашникова.

Два месяца назад Шаляпин тайно женился на 42-летней миллионерше из Канады. Свадьбу сыграли в Лас-Вегасе, а через несколько дней Татьяна Дэвис слегла с коронавирусом.

"Я могу сказать, что меня спасла прививка "Спутник V". Девять человек вокруг меня заразилось, они все были без прививок", - говорит он.

До брака с Шаляпиным Татьяна Дэвис ни разу не была замужем, а вот у Прохора богатый свадебный опыт. Ранее артист был женат на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которая по возрасту годилась ему в матери.

"Не, народ меня, конечно, тоже приложил: "Прохор, а кто вы такой? Вы там с бабушками это". Поверьте мне, дорогие мои телезрители, не настолько я глупый. Я всегда шёл на поводу у сегодняшней реальности, просто чтобы выжить, понимаете?" – оправдывается Шаляпин.

Неудивительно, что после таких признаний поползли слухи о том, что Прохор выдумал историю и с тайной женитьбой, и с загадочной смертью молодой жены.

"Если это действительно окажется так, то общественная волна негодования, конечно, я думаю, смоет некую популярность с Прохора Шаляпина на долгое время", - говорит светский обозреватель Максим Сидоров.

Сам Шаляпин уверяет: он целых семь дней боролся за жизнь своей возлюбленной, а потом был вынужден улететь в Москву. Кто же знал, что объятия с Татьяной станут последними.

"Я ухаживал за ней семь дней. Мы наняли врачей, и я ухаживал в домашних условиях как мог. Не боялся, никакого карантина не соблюдал, обнимал её и всё. Единственное, спал в другой части дома", - уверяет он.

Татьяна Дэвис умерла в больнице от последствий коронавируса, но проститься с женщиной не смогут даже самые близкие, включая вдовца, о чём он уже сообщил своим друзьям.

"Похорон не будет, из-за ковидных ограничений нельзя даже к гробу подойти и попрощаться. Будет кремация, и прах отвезут родители домой, в Канаду", - зачитала сообщение Шаляпина подруга Анна Калашникова.

В Канаде Татьяна Дэвис владела сетью адвокатских контор, специализирующихся на разводах. Неудивительно, что перед свадьбой с Шаляпиным женщина могла заключить брачный контракт. Ждать ли в этой истории громкого продолжения?

"Эта история не про него, то есть если говорить с точки зрения расчётливого человека, это не про Прохора абсолютно. И то, о чём вы говорите, о том, что он будет на многих ток-шоу с точки зрения того же наследства... С точки зрения наследства – расчёт", - уверена подруга Шаляпина Елена Королева.

Пока Татьяна лежала в больнице, Шаляпин успел подсчитать, в какую сумму обойдётся её лечение.

"Где-то 100 тысяч долларов выставится счёт, чтобы вы понимали, какие цены в Америке по сравнению... Мы здесь ещё все у Христа за пазухой, всё равно не дадут умереть, воткнут тебе палку, что ли, не знаю, трубу", - говорит Шаляпин.

Безутешный вдовец скорбит, а его подписчики продолжают искать несостыковки. К тому же свадьбу Шаляпин сыграл в Лас-Вегасе, где российские законы не действуют.

По материалам программы "Хватит слухов", "ТВ Центр".

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