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Буран спровоцировал массовое ДТП в Норильске

11:40
  • среда
  • 06 октября 2021

На скользком участке дороги столкнулись 4 грузовика и легковой автомобиль

Снегопады осложнили ситуацию сразу в нескольких российских регионах. В Норильске на дорогах - почти нулевая видимость, заносы и гололёд. На скользком участке столкнулись 4 грузовика и легковой автомобиль. Водитель одного из большегрузов не справился с управлением. Машина перевернулась и упала в сугроб. В неё стали один за другим врезаться автомобили, которые ехали следом.

Зимние пейзажи - и на юге страны. В некоторых районах Дагестана идут мокрый снег и дожди. Ночью стоят минусовые температуры. Заметает и Северную Осетию. Сильные снегопады идут в горных районах республики.

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