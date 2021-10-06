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В Подмосковье завершился полуфинал конкурса "Большая перемена"

12:05
  • среда
  • 06 октября 2021

За главные призы участники будут бороться в ноябре

В Московской области завершился полуфинал всероссийского конкурса для старшеклассников и студентов колледжей "Большая перемена". Это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Церемония закрытия состоялась в центре военно-патриотического воспитания "Авангард". За право выйти в финал соревновались более шести тысяч подростков из разных регионов страны. Они решали задания от ведущих отечественных университетов и компаний. За главные призы участники будут бороться в ноябре. Победители получат премии, которые смогут потратить на образование, а также дополнительные баллы при поступлении в вуз.

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