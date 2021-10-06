В Москве открылся Международный салон образования

В нем примут участие более 15 тысяч человек

В столице открылся Московский международный салон образования. Это крупнейшее в России мероприятие, на котором обсуждаются вопросы обучения. Представлены и новые технологии в этой сфере.

Ожидается, что форум объединит более 15 тысяч участников. В течение трёх дней запланированы сотни дискуссий с экспертами, руководителями и педагогами ведущих вузов, представителями власти и крупных корпораций - более тысячи спикеров из разных регионов страны.

Среди основных тем - государственная политика в сфере образования, профориентация для школьников и подготовка востребованных кадров.

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