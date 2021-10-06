В ОНФ обсудили меры поддержки самозанятых россиян

Круглый стол прошел в онлайн-формате

В ОНФ обсудили, как в разных регионах поддерживают самозанятых россиян. Круглый стол прошел в онлайн-формате.

Особо отметили проекты, реализованные в Краснодарском крае и Москве. Также внимание привлекли необычные способы поддержки. Например, в Липецкой области рассказать о своих бизнес-идеях можно в специальном реалити-шоу. А в Ленинградской - бизнесменам предложили юридическую помощь, консультации по продвижению в социальных сетях и даже услуги фотографа. Всё бесплатно. В Мурманске организовали конкурс "Губернаторский стартап", победители которого получили субсидию на развитие своего дела.

"Мы в рамках своей работы в ОНФ создали портал, посвященный самозанятости. Основная задача - это оперативно и достоверно отвечать на те вопросы, которые возникают у людей, которые уже стали самозанятыми или хотят стать. Их уже более трех миллионов в России", - сказал замруководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

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